Молодые летчики и штурманы выполнили полеты на Ту-160 и Ту-95МС под Саратовом

Экипажи молодых летчиков и штурманов Энгельсского соединения дальней авиации выполнили плановые полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС в Саратовской области.

Учебно-тренировочные полеты проходили под контролем опытных инструкторов. Экипажи отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, технику пилотирования с элементами воздушной навигации, а также взаимодействие с группой руководства полетами.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было более 10 вылетов, задействовано 10 единиц авиационной техники, а также свыше 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Ранее ракетоносцы Ту-160 пролетели над Балтийским морем, продолжительность полета составила около восьми часов. А амурские экипажи Ту-95МС совершили 25-часовой полет и ночную дозаправку в воздухе, причем расстояние до танкера составляло не более 20 метров.