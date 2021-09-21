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Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Балтийским морем

Андрей Аркадьев
16:37 21.09.2021
Продолжительность полета составила около восьми часов.
Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Балтийским морем
© Фото: Минобороны России
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Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем, на отдельных участках их сопровождали иностранные военные самолеты, сообщает Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, SaabJAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

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