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Ракетоносцы Ту-22М3 отработали полеты строем в Калужской области

Кира Тило
05:17 31.10.2021
На земле же инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по подготовке самолетов к повторным вылетам.
Ракетоносцы Ту-22М3 отработали полеты строем в Калужской области
© Фото: Минобороны РФ
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В Калужской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации прошли плановые полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-22М3.

Основными задачами летной смены являлось поддержание натренированности летного состава, отработка техники пилотирования по приборам в дневное и ночное время, а также практическая отработка полетов строем на малых дистанциях.

В ходе выполнения полетного задания особое внимание уделялось выполнению летным составом техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

Молодые члены экипажей отрабатывают взаимодействие с группой руководства полетами при условном возникновении внештатных ситуаций, включая отказ одного из двигателей.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В течение одной летной смены было задействовано 8 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения. 

Ранее два Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря. Плановый полет длился около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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