Число отравившихся в Хургаде россиян увеличилось до 40 человек

Число россиян, отравившихся в одном из отелей в городе Хургада, увеличилось до 40 человек. Ранее сообщалось, что пострадали не более 30 человек. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

Ранее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил о закрытии отеля лишь на двое суток. Он также отметил, что туристов расселяют по другим гостиницам. По словам Воропаева, генконсульство РФ выясняет подробности инцидента.

По словам очевидцев, среди постояльцев отеля, которым стало плохо, в основном дети от двух лет. Сообщается, что у всех высокая температура и им ставят капельницы.