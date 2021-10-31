В Хургаде на двое суток закрыли отель после отравления туристов из РФ

Санитарные власти Хургады в Египте закрыли на двое суток отель, в котором массово отравились российские туристы. Об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. Он отметил, что генконсульство выясняет подробности инцидента.

«Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам», - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее стало известно о нескольких десятках госпитализированных россиян. По словам очевидцев, среди постояльцев отеля, которым стало плохо, в основном дети от двух лет. Сообщается, что у всех высокая температура, им ставят капельницы, а госпитализировано 20-30 человек.