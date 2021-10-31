Четыре человека ранены в результате нападения на одну из школ в столице Гаити

В столице Гаити Порт-о-Пренсе произошло вооруженное нападение на одну из школ. Несколько человек ранены, включая ребенка, передает Efe Agency.

«По меньшей мере четыре человека получили ранения в эту субботу во время стрельбы в школе Сен-Луи-де-Бурдон. По словам источника, жертвами стали студент, учитель, отец ученика и агент службы безопасности, работающий в школе», - пишет агентство.

Также сообщается, что по одной из версий, вооруженная банда напала с целью похищения людей. Местные правоохранительные органы ведут поиски преступников.

Ранее в СМИ появилась информация о похищении 17 миссионеров в Порт-о-Пренсе. Позже религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение группы, уточнив, что в ней пять мужчин, семь женщин и пять детей.