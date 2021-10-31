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Четыре человека ранены в результате нападения на одну из школ в столице Гаити

Кира Тило
02:59 31.10.2021
По неподтвержденным данным, вооруженная банда напала с целью похищения людей.
Четыре человека ранены в результате нападения на одну из школ в столице Гаити
© Фото: Bahare Khodabande ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В столице Гаити Порт-о-Пренсе произошло вооруженное нападение на одну из школ. Несколько человек ранены, включая ребенка, передает Efe Agency.

«По меньшей мере четыре человека получили ранения в эту субботу во время стрельбы в школе Сен-Луи-де-Бурдон. По словам источника, жертвами стали студент, учитель, отец ученика и агент службы безопасности, работающий в школе», - пишет агентство

Также сообщается, что по одной из версий, вооруженная банда напала с целью похищения людей. Местные правоохранительные органы ведут поиски преступников.

Ранее в СМИ появилась информация о похищении 17 миссионеров в Порт-о-Пренсе. Позже религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение группы, уточнив, что в ней пять мужчин, семь женщин и пять детей.

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