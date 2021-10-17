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СМИ сообщили о похищении 17 американских миссионеров в Гаити

Анна Берестовая
05:58 17.10.2021
Указывается, что похищенные люди направлялись в аэропорт столицы Гаити на автобусе.
СМИ сообщили о похищении 17 американских миссионеров в Гаити
© Фото: Bahare Khodabande ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Гаити, по информации прессы, 17 миссионеров, прибывших из Соединенных Штатов Америки, оказались похищены. Инцидент, согласно СМИ, произошел в столице страны - городе Порт-о-Пренсе.

Как сообщает The New York Times, вместе с самими христианскими миссионерами были похищены члены их семей. По данным издания,  американцы находились в автобусе, который ехал в аэропорт.

Ранее в Гаити прогремел другой скандал, связанный с США. После убийства президента страны Жовенеля Моиза стала поступать информация, что к рекрутированию или к подготовке людей, совершивших нападение на главу государства, была причастна ЧВК США.

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