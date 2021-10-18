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В США подтвердили похищение 17 миссионеров на Гаити

Виктория Ивашечкина
01:40 18.10.2021
Ранее СМИ сообщили об инциденте в столице страны - городе Порт-о-Пренсе.
В США подтвердили похищение 17 миссионеров на Гаити
© Фото: PPI Keystone Press Agency Globallookpress
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Религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение группы из 16 граждан США и одного гражданина Канады на Гаити.

«Мы просим срочно помолиться за группу работников Christian Aid Ministries, которые были похищены в субботу во время поездки с целью посещения детского приюта», - говорится в сообщении на сайте организации. 

Уточняется, что группа похищенных включает в себя: пять мужчин, семь женщин и пять детей. Других подробностей похищения религиозная организация не приводит.

Ранее в американском Конгрессе заявили, что властям необходимо отследить, где находятся похищенные, а также выяснить, можно ли договориться об их освобождении без уплаты выкупа.

Религиозная организация базируется на Гаити более 15 лет. Ее участники раздают еду и одежду, финансируют школы, обучают методам ведения сельского хозяйства.

Ранее СМИ сообщили, что в Гаити 17 миссионеров, прибывших из Соединенных Штатов Америки, оказались похищены. Инцидент, как отмечалось, произошел в столице страны - городе Порт-о-Пренсе.

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