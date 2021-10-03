Стало известно, как установили личность подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Возле водонапорной башни в городе Гай обнаружили окровавленные вещи, которые могли принадлежать одной из жертв.
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В ходе расследования убийства трех студенток медицинского колледжа следователи обнаружили окровавленные вещи, которые могли принадлежать девушкам. Находку обнаружили в районе водонапорной башни. Об этом сообщает сайт Orsk.ru.
Улики были направлены на экспертизу для установления личности владельца вещей и предполагаемого убийцы.
Жестокое убийство трех девушек произошло в городе Гай 30 сентября. Правоохранители уже установили личность подозреваемого и сообщила о приметах. Значительную помощь в определении личности оказали эксперты ЭКЦ УМВД России по Оренбургской области.