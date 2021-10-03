Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа в Оренбургской области

Правоохранители установили подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в Оренбургской области.

После проведения всех необходимых следственных действий выяснилось, что им является молодой коротко стриженный мужчина славянской внешности. Значительную помощь в определении личности оказали эксперты ЭКЦ УМВД России по Оренбургской области.

На своей странице в социальной сети полицейские сообщают, что утром трагического дня подозреваемый был одет в светло-коричневую куртку до пояса, темные брюки и черные кроссовки, с собой имел спортивную сумку.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию об убийце студенток.

Напомним, об убийстве стало известно 30 сентября. Тело одной из девушек обнаружили во дворе, двух других - в квартире жилого дома. Девушкам было 17, 18 и 19 лет.