Лавров сообщил о беседе с Байденом в Риме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что провел беседу с президентом США Джозефом Байденом. Встреча состоялась во время обеда в перерыве саммита «большой двадцатки» в Риме. Об этом глава дипведомства заявил, отвечая на вопрос журналистов о встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Нет, я не видел Тони Блинкена в Риме, я не знаю, находится ли он здесь или нет. Но вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом Байденом», - сказал Лавров.

О темах прошедшей беседы глава МИД РФ журналистам не сообщил.

Ранее в рамках G20 Лавров провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы представители стран обсудили вопрос координации совместных усилий по стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. Также глава МИД РФ обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом ситуацию, сложившуюся на юго-востоке Украины, вокруг Ливии, Мали, а также иранскую ядерную сделку.