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Суд отпустил женщину, сделавшую откровенное фото на фоне Исаакиевского собора

Елизавета Потейчук
22:21 31.10.2021
Следствие подавало ходатайство об избрании для Ирины Волковой меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Суд отпустил женщину, сделавшую откровенное фото на фоне Исаакиевского собора
© Фото: «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга» Telegram
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение не избирать меру пресечения для Ирины Волковой, которая устроила полуобнаженную фотосессию на фоне Исаакиевского собора. В отношении 30-летней петербурженки ранее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих").

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ирины Волковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ. Следователь ходатайство поддержал. Прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания. Суд отказал», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистякову к 10 месяцам колонии по факту оскорбления чувств верующих. Молодые люди выложили в Сеть фото, на котором имитировали половой акт на фоне храма Василия Блаженного.

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