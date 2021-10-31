Суд отпустил женщину, сделавшую откровенное фото на фоне Исаакиевского собора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение не избирать меру пресечения для Ирины Волковой, которая устроила полуобнаженную фотосессию на фоне Исаакиевского собора. В отношении 30-летней петербурженки ранее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих").

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ирины Волковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ. Следователь ходатайство поддержал. Прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания. Суд отказал», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистякову к 10 месяцам колонии по факту оскорбления чувств верующих. Молодые люди выложили в Сеть фото, на котором имитировали половой акт на фоне храма Василия Блаженного.