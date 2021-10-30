СК возбудил дело по факту полуобнаженной фотосессии на фоне Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге женщина устроила скандальную фотосессию в трусах на фоне Исаакиевского собора. Следственный комитет в отношении 30-летней петербурженки возбудил уголовное дело по факту случившегося. На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании для нее меры пресечения.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», - сказано в сообщении на сайте регионального СК.

По данным следствия, женщина действовала умышленно и публично. Петербурженка сделала фотографию с обнаженными частями тела, проявив неуважение к обществу и оскорбив чувства верующих, согласно информации следствия. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для выявления причин и обстоятельств произошедшего, расследование дела продолжается.

Ранее в СМИ сообщалось, что видеоблогер Давидыч был задержан из-за конфликта на дороге в Петербурге. Согласно данным прессы, задержание было произведено по плану «Перехват».

