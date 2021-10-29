В стране и мире Бобиева и его 19-летнюю подругу приговорили к 10 месяцам лишения свободы Алексей Курильченко Молодые люди опубликовали фотографии на фоне храма Василия Блаженного, которые суд признал оскорбительными для верующих. © Фото: Руслав Бобиев, ВКонтакте Читайте нас на: Суд Тверского района Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистякову к 10 месяцам колонии по факту оскорбления чувств верующих. Таким образом суд полностью удовлетворил требование прокурора. «Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих… Им вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режим», - цитирует заявление суда РИА Новости. В начале октября разгорелся скандал по поводу опубликованных в соцсетях фотографиях, на которых Бобиев и Чистякова имитировали половой акт на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка носила куртку полицейского. После этого молодых людей арестовали на 10 суток и оштрафовали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика