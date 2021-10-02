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Саакашвили в ближайшее время предъявят обвинение в незаконном пересечении госграницы

Валентина Пескова
19:07 02.10.2021
В Тбилиси по месту нахождения Саакашвили, где накануне был задержан экс-президент, продолжают проводиться следственные мероприятия.
Саакашвили в ближайшее время предъявят обвинение в незаконном пересечении госграницы
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который вернулся в страну накануне выборов, в ближайшее время к уже имеющимся добавится новое обвинение - в незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщила грузинская телекомпания «Имеди».

«В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии», - проинформировали журналисты.

Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави. По данным телеканала, в квартире, где был задержан Саакашвили, правоохранители продолжают проводить следственные мероприятия.

В Грузии экс-президент проходит сразу по нескольким статьям: суд заочно признал его виновным в организации нападения на депутата Вано Мерабишвили, а также приговорил к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и при разгоне митингов оппозиции в 2007 году.

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