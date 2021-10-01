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Перед задержанием Саакашвили заявил, что приехал помочь народу Грузии

Валентина Пескова
20:35 01.10.2021
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президент их страны задержан и помещен в пенитенциарное учреждение.
Перед задержанием Саакашвили заявил, что приехал помочь народу Грузии
© Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили за некоторое время до своего задержания заявил через социальную сеть Facebooк, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться завтра, 2 октября, пойти на избирательные участки.

«С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси. Но хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа мы все вместе будем праздновать победу. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться», - заявил Саакашвили на своей странице в Facebooк.

Вскоре после обращения Михаила Саакашвили грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший глава государства задержан в Грузии. До этого премьер страны обещал, что Саакашвили вместе со своей коллекцией галстуков (один из которых он однажды машинально пожевал, разговаривая по телефону перед телекамерой), будет с комфортом размещен в тюрьме по возвращении на родину.

В Грузии 2 октября будут проходить выборы в местные органы власти. Одним из представленных в списке кандидатов является депутат Ника Мелия, представляющий оппозиционную партии «Единое национальное движение», основателем которой является как раз Саакашвили. 

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