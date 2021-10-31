Разменный беспилотник: почему ВСУ пошли на обострение ситуации в Донбассе

На резкое обострение ситуации в Донбассе украинские власти воодушевили обещания, прозвучавшие на прошлой неделе в их адрес в НАТО. Киев нарушил действующий запрет и впервые официально применил в зоне конфликта боевой дрон, закупленный у Турции.

В последние годы Украина приобрела у Анкары как минимум шесть боевых дронов Bayraktar и теперь собирается даже развернуть у себя их собственное производство. В тот же день ВСУ заняли населенный пункт Старомарьевка, который, согласно договоренностям, должен был оставаться в серой зоне.

На лицо - сознательное нарушение Минских соглашений, и Киев идет на это обострение целенаправленно. Украина в очередной раз перешла все возможные красные линии в Донбассе и это обострение становится все более опасным из-за поставок украинским войскам современного летального оружия из-за океана.

«Изначально было понятно, что оружие Украине поставляют, не для учений на полигонах, а для разжигания боевых действий на Донбассе. Поэтому поставки вооружения будут продолжаться, и оно будет применяться против жителей республик. Видимо Западу выгодно накачивать Украину оружием, чтобы поддерживать в данном регионе постоянный очаг напряженности», - сообщил глава Народной национальной полиции ДНР Эдуард Басурин.

Серая зона - территория, на которой по Минским соглашениям не должно быть вооруженных сил обеих сторон конфликта, и она должна была оставаться демилитаризованной. Однако уже по всей линии фронта ВСУ начинает занимать эту территорию, окапывается там и все ближе подбирается к позициям ДНР. Аналогичная ситуация уже имеет место быть в Горловке, на Авдеевской промзоне, в Александровке такой маневр ВСУ получил название «жабьи прыжки».

Именно такой «жабий прыжок» ВСУ совершили в село Старомарьевка. До сих пор однозначной информации о том, что украинские военные покинули населенный пункт, нет. Однако появилось видео, на котором они поднимают флаг Украины возле таблички на въезде в село. Связаться с местными жителями затруднительно - в Старомарьевке почти нет связи. Миссия ОБСЕ со своего беспилотника зафиксировала хвостовики от РСЗО «Ураган» и разбитую гражданскую машину, но установить, военные какой стороны находятся в селе, представители миссии так и не смогли.

Подробнее смотрите в сюжете собственного корреспондента «Звезды» в ДНР Екатерины Габель в программе «Главное с Ольгой Беловой».