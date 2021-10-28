В МИД Франции обеспокоены ситуацией с применением беспилотника Bayraktar в Донбассе

Официальный представитель МИД Франции заявил, что в стране обеспокоены сведениями о применении Украиной на территории Донбасса беспилотного летательного аппарата Bayraktar. Он же добавил, что такое развитие событий противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, действующим с июля 2020 года.

«Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе все более частым применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, а также сообщением Генштаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Представитель французского внешнедипломатического ведомства также отметил, что Франция совместно с Германией в целях полного осуществления Минских договоренностей продолжит свои усилия в рамках нормандского формата. По словам дипломата, Минские соглашения «являются единственной согласованной основой для долговременного урегулирования конфликта в Донбассе».

Ранее в МИД Украины заявили, что ВСУ ничего не нарушили, использовав в Донбассе беспилотник Bayraktar. Министр иностранных дел Украины по итогам разговора с вице-президентом Швейцарской Конфедерации объяснил действия ВСУ самозащитой.