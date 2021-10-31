По сценарию Азимова: как в России постепенно внедряют искусственный интеллект

Искусственный интеллект - та тема, которую еще недавно только отражали авторы в художественных произведениях. Однако цифровое будущее наступает уже на наших глазах. Машины способны совершать человеческие действия, творить и выполнять тяжелую работу.

Например, применение инноваций уже помогло юным футболистам. Через приложение в смартфоне нейросеть оценивает прыжки, рывки, прохождение «змейки» спортсменами. Это обычный набор тестов, который позволяет выявить самых быстрых и техничных. Приложением пользуются уже 15 тысяч воспитанников спортшкол по всей России за полгода своего существования.

Цифровое будущее уже пришло в музыкальное творчество. Искусственный интеллект смог дописать десятую симфонию Бетховена по наброскам, незаконченными в свое время автором. В немецком городе Бонне, где родился сам Бетховен, прошла мировая премьера соавтора симфонии из будущего. Кроме того, машины способны писать картины и придумывать росписи на фарворовой посуде.

В Петербургском политехническом университете разработали систему контроля безопасности работников на производстве. Так называемый «небесный глаз» «видит», как сотрудник работает на производстве и работает ли он вообще. В случае нештатных ситуаций робот сможет сообщить о них уже вышестоящим лицам.

Изначально данная технология разрабатывалась для медицинских целей. Нейросеть способна распознать ортопедические проблемы, например, болезнь Паркинсона по дрожанию руки или отклонения работы суставов при походке. Тестирования показали, что роботы справляются быстрее и лучше «живых» специалистов.

Автор фантастических романов Айзек Азимов еще 80 лет назад первым предупредил об опасности роботизации. Его три закона робототехники знают абсолютно все: робот не может причинить вред человеку, робот должен повиноваться приказам человека и должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит первым двум законам. Однако у Азимова такая перспектива рассматривалась в далеком будущем. Сейчас Россия внедрила нейросети одной из первых в мире. Так, в Москве подписали Кодекс этики искусственного интеллекта.

«Масштабное, неконтролируемое распространение технологии увеличивает и риск от возможных ошибок, потому что это может отразиться сразу на большой количестве пользователей. Поэтому системы искусственного интеллекта должны быть абсолютно безопасны для человека, и есть механизмы, которые позволяют этого достигать», - заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Новый кодекс разработан представителями крупнейших IT-компаний, специалистами Аналитического центра при правительстве России и Минэкономразвития - по поручению главы государства. Он включает в себя 33 пункта и дополняет законы фантаста Азимова: инновации должны разрабатываться только для пользы людям, не нарушая их прав. Они должны быть защищены от утечки личных данных и применяться строго по предназначению. Однако ответственность за исполнение нового закона должен нести человек.

Нормы были приняты не случайно: на линии московского центрального кольца в ближайшие пять лет должны выйти первые беспилотные электрички. Также по московским улицам скоро будут ездить первые беспилотные такси.

Кроме проблем внедрения в жизнь инноваций и разработкой самих технологий существует вопрос доверия людей к искусственному интеллекту. Как правило, люди боятся всего, что не могут контролировать. Человечеству остается только верно научиться использовать искусственный интеллект.

«Мы с вами знаем и сегодня наверняка будем говорить об этом: когда мы говорим не просто об искусственном интеллекте, а когда мы говорим о сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться. Вы сказали, что есть опасения, что они будут контролировать людей, но люди будут контролировать эти машины – это первое. Второе: есть ли в этой связи какие-то опасности и риски? Да, есть», - рассказал президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту.

Люди даже не заметили как нейросети стали решать за них, что купить или куда пойти, анализируя историю запросов в Интернете. Искусственный интеллект уже прочно вошел в человеческую обыденность и перестал быть туманной перспективой.