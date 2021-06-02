Технологии будущего: как проходит первый день Петербургского международного экономического форума

В Санкт-Петербурге сегодня начал свою работу Международный экономический форум. Это первая масштабная встреча бизнесменов за полтора года. Одной из главных тем ПМЭФ-2021 является восстановлению мировой экономики после эпидемии коронавируса.

Деловая программа начнется завтра, 3 июня. Сегодня же пройдет Форум креативного бизнеса в рамках стартового дня деловой программы.

В этом году впервые на ПМЭФ представили беспилотное такси. Производитель уверяет, что запас батарей достаточной большой и их можно заменить за пять минут.

Форум традиционно проходит в КВЦ «Экспофорум» с 2 по 5 июня при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности. На мероприятии ожидаются делегации более чем из 100 стран.

«Мы ожидаем подписания большого количества сделок. Мы ожидаем, что это будет большой толчок для развития бизнеса», - рассказал председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Деловая программа форума предполагает проведение более 100 дискуссий и встреч, на которых будут обсуждаться вопросы и проблемы глобальной экономики. Центральным событием форума станет участие президента Владимира Путина в пленарном заседании. Выступление главы государства будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности. ПМЭФ - это первое событие такого масштаба после начала пандемии коронавируса, в котором российский лидер участвует в очном формате.