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После отравления россиян отель в Египте могут закрыть или переименовать

Валентина Пескова
17:24 31.10.2021
Как рассказала представитель компании «Интурист», поменять место жительства согласилась только одна семья.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Benno Schwinghammer, dpa, Globallookpress
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Пострадавшие от некачественной еды в отеле Хургады россияне обращались к туроператорам с жалобами на не очень качественные условия проживания и питания, однако не стали сообщать об этом в страховые компании. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе туроператора «Интурист».

«Наши туристы не обращались в страховые компании, поэтому они и не попали в больницу. По просьбе туристов им была предложена альтернатива и переселение в другой отель. С такой просьбой к нам обратилась только одна семья», - сообщила пресс-секретарь Дарья Домостроева.

В данный момент в отеле популярного туристического города Египта проводится проверка по факту массового отравления постояльцев из России и, вполне возможно, что на ближайшее несколько дней он будет закрыт.

Туроператор «Интурист», который предлагает данный отель туристам, уже закрыл продажи туров с размещением в нем, а те, кто уже приобрели поездку с поселением именно в этом, будут размещены в других аналогичных по стоимости отелях. При этом если проверка, которую также со своей стороны проводит и служба туризма Египта, выявит нарушения, гостиницу могут вообще закрыть или поменять ее название, проведя ребрендинг.

В пресс-службе также сообщили, что Египет на время длинных выходных стал самым популярным направлением для зарубежного отдыха у россиян в связи со своей ценовой доступностью.

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