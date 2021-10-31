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Посольство РФ сообщило о создании комиссии по факту массового отравления россиян в Хургаде

Елизавета Потейчук
16:19 31.10.2021
Как сообщает генконсульство, для осуществления проверки в связи с массовым отравлением россиян создана специальная комиссия для решения дальнейшей судьбы отеля в Хургаде.
Посольство РФ сообщило о создании комиссии по факту массового отравления россиян в Хургаде
© Фото: egypt.mid.ru
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Посольство России в Египте прокомментировало ситуацию с отравлением, по имеющейся информации, 40 российских туристов в одном из отелей Хургады. В сообщении генконсульства сказано, что на данный момент в медицинском учреждении получают помощь 26 человек, шесть из которых должны в ближайшее время выписать. При этом, сказано в сообщении, по факту случившегося будет организована специальная проверка, которую будет осуществлять комиссия из сотрудников Минздрава и Минтуризма Египта.

«По распоряжению Губернатора провинции Красное море А. Ханафи создана специальная комиссия из сотрудников Министерства здравоохранения и Министерства туризма Египта для выяснения обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о продолжении функционирования отеля “AMC Resort”», - говорится в официальном комментарии посольства.

Российское посольство в Египте на данный момент следит за ситуацией и плотно контактирует с уполномоченными египетскими ведомствами и туроператорами.

Ранее отравившаяся в Хургаде туристка рассказала, что считает говядину причиной массового отравления россиян. Другие туристы рассказали, что они могли отравиться, употребляя в отеле воду.

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