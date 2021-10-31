Посольство РФ сообщило о создании комиссии по факту массового отравления россиян в Хургаде

Посольство России в Египте прокомментировало ситуацию с отравлением, по имеющейся информации, 40 российских туристов в одном из отелей Хургады. В сообщении генконсульства сказано, что на данный момент в медицинском учреждении получают помощь 26 человек, шесть из которых должны в ближайшее время выписать. При этом, сказано в сообщении, по факту случившегося будет организована специальная проверка, которую будет осуществлять комиссия из сотрудников Минздрава и Минтуризма Египта.

«По распоряжению Губернатора провинции Красное море А. Ханафи создана специальная комиссия из сотрудников Министерства здравоохранения и Министерства туризма Египта для выяснения обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о продолжении функционирования отеля “AMC Resort”», - говорится в официальном комментарии посольства.

Российское посольство в Египте на данный момент следит за ситуацией и плотно контактирует с уполномоченными египетскими ведомствами и туроператорами.

Ранее отравившаяся в Хургаде туристка рассказала, что считает говядину причиной массового отравления россиян. Другие туристы рассказали, что они могли отравиться, употребляя в отеле воду.