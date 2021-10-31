Отравившаяся в Хургаде россиянка считает говядину причиной массового отравления

Россиянка Лилия Тодосейчук рассказала «Звезде» о продуктах, из-за которых постояльцы отеля в египетской Хургаде могли получить серьезное отравление. По ее мнению, гости отеля могли отравиться несвежей говядиной.

«Девушка, которая летела с Москвы, рассказала мне, что говядина была протухшая. Как раз я ела говядину, мой муж ел и та девушка тоже. Она сейчас лежит с температурой 38. Многие пишут, что причиной была вода, но я ее не пила - постоянно ходила с бутылочкой», - рассказала Лилия.

Также, по ее словам, в отеле царила антисанитария. Об этом туристка узнала случайно.

«Один раз я в лифте спустилась не в столовую, а на кухню. Конечно там грязно, очень грязно. Но тогда я решила, что не хочу портить себе настроение, не стала ничего снимать и говорить мужу. Хотела думать о хорошем», - отметила пострадавшая.

Ранее муж пострадавшей Андрей рассказал, что персонал отеля в столовой иногда даже не протирал столы - туристов было много, многих садили за грязные столы. Также имеются претензии и к качеству еды - он обратил внимание на запах плесени.