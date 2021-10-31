Названа предварительная причина убийства двух девочек в Кызыле

В Республике Тыва задержанный 23-летний мужчина, который подозревается в убийстве двух девочек 9 и 14 лет, выбросил их с балкона.

Отмечается, что мать девочек сдавала комнату мужчине в их квартире, чтобы прокормить семью, пишет Life. Во время происшествия, как пишет издание, женщина находилась на смене. У подозреваемого произошел конфликт с детьми, которые не спали в позднее время.

Ранее сотрудники МВД по Республике Тыва опубликовали видео, снятое на месте убийства двух несовершеннолетних девочек в Кызыле. Судя по кадрам, трагедия произошла возле одного из жилых многоэтажных домов города.

Напомним, что тела двух девочек 9 и 14 лет были найдены 31 октября, в воскресенье. Возбужденно уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, который раньше привлекался по нескольким статьям УК РФ.