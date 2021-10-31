Прокуратура организовала проверку по факту гибели двух девочек в Кызыле

Прокуратура Тувы организовала проверку по факту гибели двух девочек 9 и 14 лет в Кызыле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту прокуратурой республики незамедлительно организована проверка деятельности органов субъектов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники МВД по Республике Тыва опубликовали видео, снятое на месте убийства двух несовершеннолетних девочек в Кызыле. Судя по кадрам, трагедия произошла возле одного из жилых многоэтажных домов города.

Напомним, что тела двух девочек 9 и 14 лет были найдены 31 октября, в воскресенье. Возбужденно уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, который раньше привлекался по нескольким статьям УК РФ.