Тела двух девочек 9 и 14 лет найдены в Республике Тыва

В Республике Тыва найдены тела двух девочек 9 и 14 лет. На данный момент возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

«Две девочки 9 и 14 лет убиты в столице Тувы Кызыле. Возбужденно уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, привлекавшийся ранее по нескольким статьям УК РФ», - говорится в сообщении.

В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.