«Мы боимся кормить детей»: россияне требуют у турфирмы заменить отель после массового отравления

Одна из российских туристок в отеле в Хургаде, где произошло массовое отравление, направила «Звезде» запись сообщения турфирме. В нем женщина просит перевести отдыхающих в другой, более безопасный отель, где они бы могли спокойно провести остаток отдыха. По словам потерпевшей, представители турфирмы не ответили ей.

«Наш вопрос по переселению не решается. Скоро обед, а мы боимся кормить своих детей - в больницу не хотим попадать, чтобы нам капельницы по 100 евро ставили. Здесь много уже историй - половина отеля просто полегла. Мы хотим, чтобы вы решили наш вопрос о переселении в безопасный отель, где мы бы могли спокойно провести остаток этих дней», - говорится в сообщении.

Ранее россиянин, отдыхавший в том же отеле рассказал, что из-за большого наплыва отдыхающих персонал отеля не справлялся с обслуживанием - они не могли обеспечить уборку в столовой, а сама еда зачастую была некачественной. В результате вся семья россиянина отравилась. На данный момент в больницу Египта госпитализированы уже 40 постояльцев отеля.