Сырая пицца и лепешки с плесенью: россиянин рассказал, как его семья отравилась едой в Хургаде

Россиянин Андрей Тодосейчук рассказал, что во время отдыха в отеле в Хургаде он и его семья серьезно отравились. По его словам, из-за большого наплыва отдыхающих персонал отеля не справлялся с обслуживанием - они не могли обеспечить уборку в столовой, а сама еда зачастую была некачественной

«29-го числа вечером мы покинули отель и когда прилетели в Москву, нам стало плохо. Еле добрались до Сургута, это было невыносимо. Нашего ребенка постоянно рвало», - рассказал «Звезде» Андрей.

По его словам, персонал отеля в столовой иногда даже не протирал столы - туристов было много, многих садили за грязные столы. Также имеются претензии и к качеству еды.

«Там готовили пиццу на каком-то газовом мангале. Пицца бывает сырая - они ее недожаривают. Еще были лепешки слоеные - я съел половину и сказал, что она воняет плесенью», - отметил Андрей.

По словам другого отдыхающего, с отравлением в отеле были госпитализированы 40 человек. При этом турфирма, которая продала путевки, не торопится переселять пострадавших.

«Ситуация в отеле тревожная: более 40 человек госпитализировано в больницу, остальные пытаются лечится своими силами как и мы уже лечим и себя и детей. Симптомы как у всех тошнота, рвота, жуткая диарея. Связались с гидом, настаиваем на переселении на оставшиеся 7 дней, нас игнорируют», - сообщил «Звезде» турист.

Санитарные власти Хургады в Египте закрыли на двое суток отель, в котором массово отравились российские туристы. Россияне проходят лечение в египетском госпитале. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности.