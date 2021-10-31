Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сырая пицца и лепешки с плесенью: россиянин рассказал, как его семья отравилась едой в Хургаде

Алексей Курильченко
12:30 31.10.2021
Из-за наплыва туристов персонал отеля некачественно выполнял свою работу - в результате 40 человек были госпитализированы с отравлением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Россиянин Андрей Тодосейчук рассказал, что во время отдыха в отеле в Хургаде он и его семья серьезно отравились. По его словам, из-за большого наплыва отдыхающих персонал отеля не справлялся с обслуживанием - они не могли обеспечить уборку в столовой, а сама еда зачастую была некачественной

«29-го числа вечером мы покинули отель и когда прилетели в Москву, нам стало плохо. Еле добрались до Сургута, это было невыносимо. Нашего ребенка постоянно рвало», - рассказал «Звезде» Андрей.

По его словам, персонал отеля в столовой иногда даже не протирал столы - туристов было много, многих садили за грязные столы. Также имеются претензии и к качеству еды.

«Там готовили пиццу на каком-то газовом мангале. Пицца бывает сырая - они ее недожаривают. Еще были лепешки слоеные - я съел половину и сказал, что она воняет плесенью», - отметил Андрей.

По словам другого отдыхающего, с отравлением в отеле были госпитализированы 40 человек. При этом турфирма, которая продала путевки, не торопится переселять пострадавших.

«Ситуация в отеле тревожная: более 40 человек госпитализировано в больницу, остальные пытаются лечится своими силами как и мы уже лечим и себя и детей. Симптомы как у всех тошнота, рвота, жуткая диарея. Связались с гидом, настаиваем на переселении на оставшиеся 7 дней, нас игнорируют», - сообщил «Звезде» турист.

Санитарные власти Хургады в Египте закрыли на двое суток отель, в котором массово отравились российские туристы. Россияне проходят лечение в египетском госпитале. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:30 В стране и мире
Видео
Сырая пицца и лепешки с плесенью: россиянин рассказал, как его семья отравилась едой в Хургаде
10:52 В стране и мире
Видео
МВД показало видео с места убийства двух девочек в Тыве
09:27 В стране и мире
Видео
Названа возможная причина отравления российских туристов в Хургаде
11:25 В стране и мире
Видео
В Североуральске ребенок попал под автобус, катаясь с горки
10:20 ОПК
Видео
«Условия очень изменились»: сотрудник УФСБ Краснодара о сложностях в соревнованиях снайперов
Популярное
Видео
Названа возможная причина отравления российских туристов в Хургаде
В Москве увеличился объем вакцинации от COVID-19 в 4-5 раз с августа
Умерла пенсионерка, внук которой ухаживал за ней под видом врача
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
Видео
Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.