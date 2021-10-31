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Названа возможная причина отравления российских туристов в Хургаде

Кира Карон
09:27 31.10.2021
На данный момент все туристы находятся в египетском госпитале.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ахмед Махмуд, РИА Новости
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Санитарные власти Хургады в Египте закрыли на двое суток отель, в котором массово отравились российские туристы. Россияне проходят лечение в египетском госпитале, об этом сообщил «Звезде» атташе Генконсульства России в Хургаде Алексей Жиляев.

«Они находятся сейчас в египетском госпитале. Все проходят лечение. Тяжелых случаев (отравления - Прим.ред.) не зафиксировано.Обстоятельства и причины произошедшего еще пока выясняют, но этим занимаются египетские власти. Как только они дадут официальную информацию, то мы будем ей тоже обладать», - сказал Жиляев.

Он добавил, что официального заключения никакого нет.

«Предварительно выявлено, но официального заключения никакого  нет. Предварительная (причина отравления - Прим.ред.) - это просчет отеля,  они отравились в столовой или ресторане отеля», - заключил атташе.

Напомним, что число россиян, отравившихся в одном из отелей в городе Хургада, увеличилось до 40 человек. Ранее сообщалось, что пострадали не более 30 человек. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности.

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