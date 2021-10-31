МВД показало видео с места убийства двух девочек в Тыве

Сотрудники МВД по Республике Тыва опубликовали видео, снятое на месте убийства двух несовершеннолетних девочек в Кызыле. Судя по кадрам, трагедия произошла возле одного из жилых многоэтажных домов города.

На момент съемки видео возле места убийства находились несколько полицейских машин. Сообщается о задержании 23-летнего мужчины, который подозревается в убийстве.

«Сегодня около 5 часов в дежурную часть УМВД России по г. Кызылу поступило сообщение об обнаружении у дома № 37/3 по ул. Лопсанчапа гор. Кызыла двух девочек, 9 и 14 лет, с множественными травмами. 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, 14-летняя – позднее в медицинском учреждении», - сообщается на сайте регионального МВД.

По факту убийства двух девочка 9 и 14 лет возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.