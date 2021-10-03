Полыхающий двигатель американского лайнера сняли на видео

В Сеть попали кадры прямо с борта самолета авиакомпании Spirit Airlines, у которого загорелся двигатель. На любительских кадрах видно, как пассажиры поднимают панику, снимают задымленный вид из иллюминаторов и проводят эвакуацию.

В Соединенных Штатах Америки лайнер авиакомпании Spirit Airlines загорелся при взлете. Самолет выполнял рейс Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) – Форт-Лодердейл (штат Флорида). Пострадавших не зафиксировано. Телеканал NBC 10 сообщает, что пожар на лайнере вызвала птица, застрявшая в двигателе. Рейс сразу же отменили после установления факта возгорания. Всех пассажиров самолета эвакуировали в здание аэропорта.

Ранее в заходивший на посадку самолет в Краснодаре ударила молния. Посадка самолета прошла без происшествий, пострадавших нет.