Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пассажирский самолет загорелся при взлете в США

Кира Тило
04:27 03.10.2021
Экипаж и пассажиры эвакуированы из самолета, у которого загорелся двигатель.
Пассажирский самолет загорелся при взлете в США
© Фото: John Nacion Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В американском штате Нью-Джерси в международном аэропорту Атлантик-Сити при взлете загорелся самолет. По информации телеканала NBC 10, причиной возгорания стала попавшая в правый двигатель птица. 

«В субботу в международном аэропорту Атлантик-Сити в двигатель самолета врезалась птица, в результате чего двигатель загорелся. Пассажиры благополучно вышли из самолета и были доставлены на аэровокзал», - сообщает телеканал.

Губернатор штата Фил Мерфи написал в своем Twitter, что сообщений о ранениях не поступало.

«Мы внимательно следим за происшествием, которое произошло сегодня вечером аэропорту. О серьезных травмах не сообщалось», - написал Мерфи.

Сообщается, что экипаж и пассажиры лайнера эвакуированы. Аэропорт продолжил свою работу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.