В стране и мире Пассажирский самолет загорелся при взлете в США Кира Тило Экипаж и пассажиры эвакуированы из самолета, у которого загорелся двигатель. © Фото: John Nacion Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В американском штате Нью-Джерси в международном аэропорту Атлантик-Сити при взлете загорелся самолет. По информации телеканала NBC 10, причиной возгорания стала попавшая в правый двигатель птица. «В субботу в международном аэропорту Атлантик-Сити в двигатель самолета врезалась птица, в результате чего двигатель загорелся. Пассажиры благополучно вышли из самолета и были доставлены на аэровокзал», - сообщает телеканал. Губернатор штата Фил Мерфи написал в своем Twitter, что сообщений о ранениях не поступало. «Мы внимательно следим за происшествием, которое произошло сегодня вечером аэропорту. О серьезных травмах не сообщалось», - написал Мерфи. Сообщается, что экипаж и пассажиры лайнера эвакуированы. Аэропорт продолжил свою работу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика