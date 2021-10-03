Пассажирский самолет загорелся при взлете в США
Экипаж и пассажиры эвакуированы из самолета, у которого загорелся двигатель.
© Фото: John Nacion Keystone Press Agency Globallookpress
В американском штате Нью-Джерси в международном аэропорту Атлантик-Сити при взлете загорелся самолет. По информации телеканала NBC 10, причиной возгорания стала попавшая в правый двигатель птица.
«В субботу в международном аэропорту Атлантик-Сити в двигатель самолета врезалась птица, в результате чего двигатель загорелся. Пассажиры благополучно вышли из самолета и были доставлены на аэровокзал», - сообщает телеканал.
Губернатор штата Фил Мерфи написал в своем Twitter, что сообщений о ранениях не поступало.
«Мы внимательно следим за происшествием, которое произошло сегодня вечером аэропорту. О серьезных травмах не сообщалось», - написал Мерфи.
Сообщается, что экипаж и пассажиры лайнера эвакуированы. Аэропорт продолжил свою работу.