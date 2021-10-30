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Александр Овечкин поднялся на 31-е место по системе гол плюс пас

Кира Карон
09:29 30.10.2021
На 53-й минуте Александр Овечкин ассистировал партнеру, а на 60-й минуте совершил точный бросок о пустым воротам из своей зоны.
Александр Овечкин поднялся на 31-е место по системе гол плюс пас
© Фото: Justin Tang, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин набрал два очка в матче с Arizona Coyotes. Теперь Овечкин занимает 31-место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

На 53-й минуте Александр Овечкин ассистировал партнеру, а на 60-й минуте совершил точный бросок о пустым воротам из своей зоны. Теперь на счету Овечкина стало 1335 очков в 1205 матчах.

В июле Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals на пять лет. В пресс-службе клуба уточнили, что годовой гонорар хоккеиста составит 9,5 миллионов долларов.

Ранее Александр Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, забросив 731-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

По словам владельца клуба Теда Леонсиса, Овечкин – спортсмен мирового класса, которого всегда будут ценить не только за то, что он руководил командой на пути к Кубку Стэнли, но и за то, что вдохновил следующее поколение болельщиков и молодых игроков.

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