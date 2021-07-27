Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Washington Capitals Национальной хоккейной лиги. В пресс-службе клуба уточнили, что срок длительности контракта составил пять лет, а годовой гонорар хоккеиста составит 9,5 миллионов долларов.

По словам владельца клуба Теда Леонсиса, Овечкин – спортсмен мирового класса, которого всегда будут ценить не только за то, что он руководил командой на пути к Кубку Стэнли, но и за то, что вдохновил следующее поколение болельщиков и молодых игроков. Выступая за клуб, российский хоккеист принял участие в 1197 играх, забил 730 шайб, на его счету 1320 очков.

«Алекс — лицо нашего клуба. Он предан этой организации и этому городу. Алекс воплощает суть нашей команды, и мы очень рады, что он продолжит свою карьеру в течение следующих пяти лет», - приводит пресс-служба слова генерального менеджера клуба Брайана Маклеллана.

Предыдущий контракт Александра Овечкина с Washington Capitals продлился 13 лет. За это время хоккеист смог заработать 124 миллиона долларов. В 2018 году Овечкин вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.