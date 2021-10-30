Из-за наплыва российских туристов в гостиницах Египта дефицит номеров

В Египте появился дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного наплыва» путешественников из РФ, сообщили в посольстве Египта в Москве.

Отмечается, что в остальных ценовых сегментах дефицита номеров не зафиксировано. Текущий дефицит номеров временный из-за большого притока путешественников из РФ.

На данный момент в Египте обстановка с коронавирусной инфекцией сохраняется стабильной, пишут «Известия».

На время ноябрьских праздников туроператоры зафиксировали рекордный спрос на туры в Египет. Премиумные отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже начали приостанавливать продажи номеров - повышенный спрос требует найма нового персонала, который прошел вакцинацию от коронавируса, а на это нужно определенное время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на увеличивающееся количество инфицированных коронавирусом, необходимости в закрытии границ на сегодня нет.