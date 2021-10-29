Попова: необходимости закрывать границы РФ из-за коронавируса нет

Несмотря на увеличивающееся количество инфицированных коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что необходимости в закрытии границ на сегодня нет, так как COVID-19 распространяется внутри страны, а не привозится в нее приезжающими из других стран.

«Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование», - заявила Попова в интервью каналу «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора также отметила, что по количеству положительных ПЦР-тестов, которые делают по прилету в Россию туристы из других стран, удельный вес инфицированных невелик: он не превышает 1%.

Президент РФ сегодня дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом сложилась критическая. Помощь регионам по развертыванию дополнительных коек оказывают, как и в начале эпидемии, подразделения Минобороны РФ.