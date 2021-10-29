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Врач предупредил об опасности незавершенного цикла вакцинации

Кира Карон
07:31 29.10.2021
Как подчеркнул эксперт, если не завершить прививку и слишком сильно затянуть с получением второго компонента препарата, то есть риск заболеть COVID-19.
Врач предупредил об опасности незавершенного цикла вакцинации
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
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Врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, что ограничиваться первым этапом прививки от COVID-19 рискованно. Второй укол необходимо сделать в те сроки, которые предусмотрены разработчиками вакцины.

Как уточнил врач, большинство вакцин от COVID-19, включая «Спутник V», – двухкомпонентные. Два укола, сделанные с определенным временным интервалом, позволяют сформировать в организме то количество антител, которое способно защитить его от инфекции.

«Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой», – рассказал Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что от COVID-19 прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода.

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