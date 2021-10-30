Глава ДНР заявил о подготовке «войны или провокации» от Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что ряд признаков говорит о подготовке Украины к «войне или серьезной провокации».

«Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных (сел - прим. ред.) или выход на границу (с Россией - прим. ред.) », - сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Он отметил, что Украина стягивает силу и технику «на южном направлении». Он предполагает, что это делают для того, чтобы «отрезать ДНР от моря».

Ранее генштаб ВС Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. Позже украинский посол возмутился реакцией Германии на удар дрона Bayraktar. По словам Андрея Мельника, Украина имеет «законное право на самооборону».