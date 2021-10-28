Украинский посол возмутился реакцией Германии на удар дрона Bayraktar

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией ФРГ на боевое применение украинскими военными БПЛА Bayraktar в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание.

Согласно информации агентства, Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает» высказывание представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, которая обвиняет «все стороны» конфликта в использовании беспилотника. Также Мельник сказал, что Украина имеет «законное право на самооборону», и добавил, что Берлин должен «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

Генштаб ВС Украины 26 октября объявил о первом в истории применении ударного беспилотника Bayraktar на территории Донбасса. Согласно сообщению генштаба, с его помощью пушка противника была уничтожена управляемой бомбой.

Позже полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украиной были проигнорированы просьбы представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прояснить ситуацию с Bayraktar.