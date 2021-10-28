Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки

Беспрецедентный случай произошел в одном из медицинских учреждений Томской области. Внук, переодевшийся врачом, якобы проник в отделение для больных коронавирусной инфекцией, чтобы ухаживать за своей тяжело больной 84-летней бабушкой. Свой поступок мужчина объяснил тем, что без его участия пожилая пациентка, не способная о себе заботиться и даже пожаловаться на плохое обращение, страдала без жизненно необходимого ухода.

В эксклюзивном интервью «Звезде» молодой человек рассказал всю историю от начала до конца. В дальнейшем вся информация будет приводиться со слов рассказчика. Телеканал «Звезда» не обладает официальным подтверждением приведенных сведений.

Все началось 21 октября, когда его родственницу увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Близким сообщили, в какую больницу отвозят пациентку, однако там ее не оказалось. Позже выяснилось, что пожилую женщину будто бы направили в Медико-санитарную часть №2 города Томска, которая, согласно словам нашего рассказчика, имеет печальную славу.

«Туда только за смертью ехать», - подметил мужчина.

Первым его порывом было приехать на место и забрать бабушку, однако по прибытию выяснилось, что пациентке уже провели часть процедур и собираются класть ее в палату. По рассказу мужчины, в медучреждении приходилось постоянно отслеживать родственницу, которую без предупреждения переводили из места в место.

«Вышел покурить, захожу - бабушки нет. Я говорю: где бабушка? - Ну, все, у нее 18% поражения, ее положили в пит палату (палату интенсивной терапии)», - указал внук.

В это время молодой человек познакомился с санитаром и узнал, что на самом деле родственницу положили не в заявленную, а совсем в другую палату. Мужчина нашел нужное место и смог через окошко, отделяющее карантинную зону, взять номер телефона у соседки пожилой женщины, чтобы узнавать о состоянии любимой бабушки. Первый звонок он сделал утром следующего дня и описание ситуации, как он объяснил, оказалось неутешительным.

«Бабушка там воняет. Не кормили, ничего... Я "полетел" туда... истерику устроил: почему так, почему как к собаке относитесь. Меня прям уверяли: все нормально, она спит в палате. Ну я понял, что меня обманули, когда надо мной санитар посмеялся - что я "приперся" сюда, как он выразился... Я не знал, что мне делать», - рассказал внук.

За тысячу рублей мужчина якобы приобрел специальный костюм у медиков, стоящих рядом с машиной реанимации, вместе со средствами индивидуальной защиты. После этого, как следует из рассказа, он смог беспрепятственно проходить в палату к бабушке.

«Захожу в палату - бабушка лежит с маской на голове, стонет, потому что ей плохо, ей больно. Она привязанная... Я сказал, что я врач-терапевт», - описал он.

Внук увидел, что его бабушку, по его собственным словам, содержали в ужасных условиях. Она лежала с полным подгузником, качественные антипролежневые повязки, которые ей купила семья, частично просто сняты, частично оставлены, но старые и с гноем. При этом в журнале медицинских манипуляций, в который мужчине, выдававшему себя за врача, удалось заглянуть, было обозначено, что медсестра хирургии ей повязки заменила.

«Я это все обработал. Пришел санитар, с которым я познакомился. Он мне помог покормить бабушку, поменять ей подгузник... поменял постельное... воды налил... Я потом пошел ругаться: у бабушки температура, измерьте температуру. Они взяли бесконтактный градусник, измерили: "Вы ошиблись, у нее 36,7". Я говорю: "Ртутный берите". Измерили - у нее 39,8... Я включил сразу врача: "Быстро, жаропонижающее какое-нибудь"... Ей укол сделали», - добавил он.

После серии вопросов медперсоналу, как сообщил молодой человек, выяснилось, что у них в наличии нет ни необходимых лекарств, ни даже повязок для пожилой пациентки. Вместо них, по его рассказу, на скорую руку были использованы бинты, облитые магнезией. Кроме того, согласно описанию родственника женщины, ей не сумели поставить капельницу, так как не нашли вену и попадали иглой в кость.

В следующие дни бабушку, как сказали мужчине, перевели в терапевтическое реанимационное отделение. Он обратился к медперсоналу, чтобы найти ее новую палату, представляясь терапевтом со случайной фамилией. Придя на место, «врач» поинтересовался у новой соседки, нормально ли кормят пожилую женщину. Ему ответили, что с утра приходила санитарка и дала ей «три ложечки какой-то жижи».

«Я говорю: ну видно же, что она не может есть ртом; ей нужно либо через шприц, либо через зонд кормить... В карте не написано, что у нее особое питание. Я посмотрел карту, а там указано "общий стол". У нее критическое состояние анализов, у нее гипергликемия... ей надо сахаропонижающие давать... А они там ни ЭКГ, ничего не сделали. Сделали один КТ... Меня уже эмоции перекрывали, потому что бабушка мычит лежит, ей плохо», - признался мужчина.

После этого, по рассказу мужчины, персонал что-то заподозрил и решил уточнить, какой он врач. В скором времени в палату, где он ухаживал за бабушкой, по его словам, ворвались люди и заявили, что он здесь посторонний и вызвали либо охрану, либо полицию. После этого псевдоврачу удалось сбежать из медучреждения.

После этого неравнодушный родственник прилетел в Москву и, по его словам, пообщался в столице с сотрудниками Следственного комитета.

«Я не просил все внимание бабушке моей отдавать, закреплять за ней человека. Просто чтобы раз в два-три часа ну померьте ей температуру, сходите подгузник ей смените, покормите ее... Пропали все повязки, баночка с питанием - я ей привез - тоже пропала», - указал он.

Мужчина рассказал, что произошедшее, по его мнению, стало следствием ненадлежащей работы медицинских сотрудников в учреждении.

«Людьми-то тоже надо быть. Она очень много терпела, все детство терпела, войну, голод - все терпела. И сейчас она достойна умереть дома в своей кровати, а не в этой скотобойне. Там набирают молодых людей. Там этот человек, санитар, ему просто лень. Он сказал: "мне лень это делать". Они там сидят, деньги получают, а если не получили копеечку - все, они поднимают панику... Я там могу только двух-трех человек по пальцам посчитать, которые могут еще что-то делать», - высказался он.

Сейчас, по словам мужчины, ни он, ни его семья не могут дозвониться до больницы, в которую положили пожилую бабушку. В связи с произошедшим, как рассказал любящий внук, уже поднялся большой информационный шум, в особенности в местной прессе. Теперь он ждет результатов и опасается, что в медучреждении после огласки ситуации его бабушке стало еще более небезопасно, чем раньше.

Произошедшую ситуацию, получившую огласку благодаря СМИ, уже прокомментировали власти региона. Замгубернатора Томской области по соцполитике Алена Левко инициировала служебную проверку в респираторном госпитале медсанчасти №2 в связи с произошедшим. Как указал «Интерфакс», сложившуюся в медучреждении ситуацию она назвала недопустимой как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности.