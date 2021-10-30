Сетям «Летуаль» и «Подружка» грозят крупные штрафы за работу во время ограничений

В ходе инспекции в торговом центра «Авиапарк» представители Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили, что магазины сетей «Летуаль» и «Подружка» продолжали работу, несмотря на запрет, связанный с объявленной «нерабочей неделей». В ходе этой недели запрещается работа любых магазинов, кроме продающих социально значимые товары, в то время как вышеупомянутые сети специализируются на косметике.

«Магазинам "Летуаль" и "Подружка", которые работают на территории ТЦ "Авиапарк", грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима "нерабочих дней"», - сообщил главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

После объявления нерабочей недели для посетителей торговых центров будут доступны только магазины с социально значимыми товарами. Точки общепита по всей Москве либо закрыты, либо работают только на вынос и доставку. Однако некоторые заведения, вроде салонов красоты, продолжают работу, но по записи и в строгой секретности.