В Минздраве зафиксировали снижение заболеваемости в регионах с жесткими ограничениями

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в регионах России, где были введены жесткие коронавирусные ограничения, включая QR-коды, снизились темпы роста заболеваемости COVID-19. Об этом глава Минздрава заявил во время рабочей поездки по Владимирской области.

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился. Это хороший результат», - заявили министр.

В рамках ограничительных мер в ряде регионов была объявлена нерабочая неделя. Люди старше 60 лет переводятся на самоизоляцию. Временно закрываются заведения сферы услуг и общепита, а их работники должны пройти обязательную вакцинацию.