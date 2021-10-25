В Москве начали действовать новые коронавирусные ограничения

С понедельника, 25 октября, в Москве начали действовать новые ограничения, связанные с коронавирусом. О соответствующих требованиях мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге 19 октября.

Согласно постановлению градоначальника, с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. москвичи старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать самоизоляцию. Собянин отметил, что это не касается тех, кто уже переболел или прошел вакцинацию в течение последних шести месяцев.

Также столичные работодатели должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% от общего количества сотрудников, всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Помимо этого, увеличились требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг.

«Предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря текущего года», - отметил Собянин.

Также мэр Москвы заявил о нерабочих днях в столице с 28 октября по 7 ноября. Ранее он назвал сроки достижения пиковых значений по COVID-19 в столице. По словам Собянина, осенняя волна ОРВИ легла на дельта-штамм, что вызвало дополнительный подъем заболеваемости коронавирусом.