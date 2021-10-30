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Диктор Березин рассказал, что благодаря Кириллову стал работать в Москве

Алексей Курильченко
12:32 30.10.2021
Легендарный диктор, по словам Березина, был мастером своего дела на работе и очень интеллигентным человеком в жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Советский и российский диктор Владимир Березин рассказал «Звезде», что ведущий Игорь Кириллов был его наставником. Диктор дал Березину понимание сути профессии и дал ему шанс поработать на центральном телевидении.

«Для меня Кириллов был учителем. Благодаря ему я оказался на центральном телевидении. Он меня вывел в эфир для чтения новостей, когда я еще работал на свердловском телевидении. Поэтому мы были в добрых отношениях, в последние годы особенно. Я благодаря ему научился понимать профессию, как нечто недосягаемое в системе телевидения. "Диктор это звучит гордо" - говорил он», - рассказал Березин.

По словам актера, Кириллов вывел профессию диктора на высокий, практически недосягаемый уровень, к которому должны были стремиться его ученики. Также Березин рассказал, каким человеком был Кириллов вне камер и микрофонов.

«Когда я оказался в его машине - он довез меня к месту, где я жил - я попросил обращаться ко мне на "ты", но сказал: "Володя, я не могу. Когда вы станете взрослым человеком и мастером, тогда я смогу. Вы очень молодой человек, с вами очень просто разговаривать на ты. Но я не должен этого себе позволять". Эта позиция интеллигента меня страшно поразила. Это правило я несу по жизни до сих пор», - рассказал Березин.

Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Телеведущий, по словам диктора Анны Шатиловой, умер в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией. За годы работы он стал «рупором Кремля», 20 лет вел программу «Время», поздравлял граждан СССР с Новым годом вместо генсеков. С 2006 года был ведущим Парадов Победы на Красной площади.

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