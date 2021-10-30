Росздавнадзор выехал в регионы со сложной коронавирусной ситуацией

Руководство Росздравнадзора направилось в регионы России, где наблюдается сложная обстановка с COVID-19. Представители службы проведут работу по оказанию методической помощи по борьбе с вирусом. Руководители совершат визит в четыре региона страны.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции - в Республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области», - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

Ранее в Татарстане были выявлены два случая заражения новой разновидностью штамма «дельта» по кодировкой AY.4.2. Еще три случая зафиксированы с Москве. Несмотря на единичные случаи, существует вероятность, что в будущем заражение этим штаммом может иметь массовый характер.