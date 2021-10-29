В России выявлены пять случаев нового штамма коронавируса AY.4.2

На территории России было выявлено пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2. Три из них выявлены в Москве и области, еще два - в Татарстане. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«На настоящий момент в РФ выявлены пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма "дельта" AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два - получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы», - заявил Хафизов журналистам.

Штамм AY.4.2. пришел из Великобритании. Данная разновидность «дельты» отличается высокой заразностью. При заражении таким штаммом отмечается быстрое развитие симптомов. Несмотря на то что сейчас фиксируются лишь единичные случаи, в Роспотребнадзоре опасаются, что вскоре его распространение может стать массовым.