В Москве и Подмосковье выявлена новая мутация коронавируса AY.4.2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве и Подмосковье обнаружена новая разновидность коронавируса AY.4.2. Она подтверждена уже у трех пациентов.

«Три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», - цитирует интервью главы ведомства Первому каналу «Российская газета».

Попова призвала использовать увеличенные праздничные нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября для того, чтобы сознательно ограничить свои рабочие и нерабочие контакты, чтобы исключить возможность передачи возможного вируса от человека к человеку.

Как пояснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, новый штамм коронавируса AY.4.2 более опасен - один носитель такого вируса может заразить сразу девять человек. По словам ученого, новая мутация даже более заразна, чем дельта-штамм, который сейчас доминирует в России.