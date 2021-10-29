«Он был там сутки один»: вдова рассказала, как пропажа Светличной повлияла на поиски ее мужа

«Звезде» удалось поговорить с вдовой мужчины, пропавшего и умершего в день массовых поисков актрисы Светланы Светличной. Наталья рассказала, почему у нее нет никаких претензий ни к ней, ни к поисковикам из «ЛизаАлерт» и что их работа по заявке о Светличной никак не повлияла на смерть ее мужа.

«Хорошо, что нашли. Очень печально, конечно, что он сутки там один пролежал, это ужасно. Но у него смерть была мгновенной. Когда я это узнала, как-то успокоило, что уже нельзя было оказать ему помощь, что было уже бесполезно. Конечно, начали искать уже поздно, в 15 часов, но это уже не повлияло бы на его спасение», - поделилась со «Звездой» Наталья.

Напомним, во время массовых поисков актрисы Светличной, на несколько дней пропавшей в Москве перед своим появлением на одном из центральных телеканалов, волонтеры из «ЛизаАлерт» искали еще одного человека. К сожалению, поиски не дали позитивного результата, и спасти пропавшего мужчину не удалось. В СМИ после этого распространились сообщения, что на его гибель повлияли поиски Светличной. В «ЛизаАлерт» их опровергли, заявив, что информация не соответствует действительности.