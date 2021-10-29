Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Он был там сутки один»: вдова рассказала, как пропажа Светличной повлияла на поиски ее мужа

Егор Левин
09:40 29.10.2021
Наталья отметила, что поиски ее супруга начались позднее, чем могли бы, но это уже не имело значения.
«Он был там сутки один»: вдова рассказала, как пропажа Светличной повлияла на поиски ее мужа
© Фото: sergeev_grigoriy, Instagram
Читайте нас на:

«Звезде» удалось поговорить с вдовой мужчины, пропавшего и умершего в день массовых поисков актрисы Светланы Светличной. Наталья рассказала, почему у нее нет никаких претензий ни к ней, ни к поисковикам из «ЛизаАлерт» и что их работа по заявке о Светличной никак не повлияла на смерть ее мужа.

«Хорошо, что нашли. Очень печально, конечно, что он сутки там один пролежал, это ужасно. Но у него смерть была мгновенной. Когда я это узнала, как-то успокоило, что уже нельзя было оказать ему помощь, что было уже бесполезно. Конечно, начали искать уже поздно, в 15 часов, но это уже не повлияло бы на его спасение», - поделилась со «Звездой» Наталья.

Напомним, во время массовых поисков актрисы Светличной, на несколько дней пропавшей в Москве перед своим появлением на одном из центральных телеканалов, волонтеры из «ЛизаАлерт» искали еще одного человека. К сожалению, поиски не дали позитивного результата, и спасти пропавшего мужчину не удалось. В СМИ после этого распространились сообщения, что на его гибель повлияли поиски Светличной. В «ЛизаАлерт» их опровергли, заявив, что информация не соответствует действительности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
«Он был там сутки один»: вдова рассказала, как пропажа Светличной повлияла на поиски ее мужа
08:22 В стране и мире
Видео
Гендиректора компании - собственника ТРЦ «Зимняя вишня» приговорили к 14 годам колонии
06:48 В стране и мире
Гинцбург рассказал, сколько будет действовать назальная вакцина от COVID-19
05:03 Армия
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
04:55 В стране и мире
Авиакомпании США призвали Госдеп добиться дополнительных прав на полеты над РФ
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Видео
Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Видео
Умер судья проекта «Суд присяжных» Валерий Степанов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.