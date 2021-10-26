Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «ЛизаАлерт» рассказали о гибели человека, которого искали одновременно со Светличной

Елизавета Потейчук
22:46 26.10.2021
Григорий Сергеев объяснил, что отряд не успел найти человека в лесу, так как заявка на его поиски поступила позже заявки на поиск актрисы Светланы Светличной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

Руководитель волонтерского движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в беседе со «Звездой» поделился подробностями ситуации, связанной с тем, что отряд не успел найти человека, впоследствии умершего в люберецком лесу, в связи с пропажей актрисы Светланы Светличной. С его слов, поиски актрисы начались раньше, чем поступила заявка на поиск другого человека. Поэтому выделенных сил на помощь пропавшему не хватило.

«У нас были поисковые мероприятия по достаточно резонансному событию, которые начались раньше, чем поступила заявка на другой поиск. Мы не можем с вами утверждать, из-за чего человек погиб, но факт, что того количества сил и средств, которое мы туда выделили, явно было недостаточно», - рассказал Сергеев.

Руководитель волонтерского отряда также пояснил, что в поиске знаменитости на местности работали 42 человека. Второй поиск был запущен по остаточному принципу с привлечением тех людей, которые еще могли оказать помощь во вторых поисках.

«Работало 42 человека только ногами, что называется, бегало, еще огромное количество инфоработы было совершено. И второй поиск мы запускали по остаточному принципу теми людьми, которые могли это сделать, не потому, что он менее важный, а потому, что он оказался второй», - объяснил руководитель «ЛизаАлерт».

Ранее Сергеев написал в Facebook, что отряд не успел найти человека, который позже погиб в лесу в Люберцах, так как большое количество волонтеров было задействовано в операции по поискам Светличной. Мужчина также отметил большой резонанс, который вызвала история с исчезновением знаменитости.

До этого в «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков актрисы Светланы Светличной. Отряд организовал два штаба поиска и объявил сбор добровольцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:46 В стране и мире
Видео
В «ЛизаАлерт» рассказали о гибели человека, которого искали одновременно со Светличной
22:14 В стране и мире
Осужденный за бандитизм сбежал из психбольницы в Астрахани
20:59 В стране и мире
Суд Антальи освободил из-под стражи семерых арестованных россиян
20:00 В стране и мире
Видео
Адвокат Моргенштерна прокомментировал высказывание артиста о Дне Победы
17:06 В стране и мире
Рогозин допустил возможность переноса пуска части ракет РФ на французский космодром
Популярное
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Видео
В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.