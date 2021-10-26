В «ЛизаАлерт» рассказали о гибели человека, которого искали одновременно со Светличной

Руководитель волонтерского движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в беседе со «Звездой» поделился подробностями ситуации, связанной с тем, что отряд не успел найти человека, впоследствии умершего в люберецком лесу, в связи с пропажей актрисы Светланы Светличной. С его слов, поиски актрисы начались раньше, чем поступила заявка на поиск другого человека. Поэтому выделенных сил на помощь пропавшему не хватило.

«У нас были поисковые мероприятия по достаточно резонансному событию, которые начались раньше, чем поступила заявка на другой поиск. Мы не можем с вами утверждать, из-за чего человек погиб, но факт, что того количества сил и средств, которое мы туда выделили, явно было недостаточно», - рассказал Сергеев.

Руководитель волонтерского отряда также пояснил, что в поиске знаменитости на местности работали 42 человека. Второй поиск был запущен по остаточному принципу с привлечением тех людей, которые еще могли оказать помощь во вторых поисках.

«Работало 42 человека только ногами, что называется, бегало, еще огромное количество инфоработы было совершено. И второй поиск мы запускали по остаточному принципу теми людьми, которые могли это сделать, не потому, что он менее важный, а потому, что он оказался второй», - объяснил руководитель «ЛизаАлерт».

Ранее Сергеев написал в Facebook, что отряд не успел найти человека, который позже погиб в лесу в Люберцах, так как большое количество волонтеров было задействовано в операции по поискам Светличной. Мужчина также отметил большой резонанс, который вызвала история с исчезновением знаменитости.

До этого в «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков актрисы Светланы Светличной. Отряд организовал два штаба поиска и объявил сбор добровольцев.