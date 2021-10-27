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В «ЛизаАлерт» опровергли сообщения СМИ о гибели пропавшего человека из-за поисков Светличной

Егор Левин
08:29 27.10.2021
Опубликованное в соцсетях поисковиков сообщение не было обвинением артистки, а призывало обратить внимание служб к проблеме поиска пропавших людей в целом.
В «ЛизаАлерт» опровергли сообщения СМИ о гибели пропавшего человека из-за поисков Светличной
© Фото: ЛизаАлерт
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Поисковики из «ЛизаАлерт» опровергли информацию о том, что не успели спасти рядового человека из-за поисков знаменитости Светланы Светличной. Сообщение об этом появилось в соцсетях волонтерского движения 26 октября.

Однако информация оказалась не соответствующей действительности. Как оказалось, публикация была не обвинением актрисы, а в целом способом привлечь внимание к проблеме поиска пропавших людей.

«Не успели спасти - это несколько другая формулировка, там совсем по-другому. Пост - скорее обращение к службам, чтобы они так же усиленно искали всех пенсионеров, а не только известных людей. А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет. Получается, что меньше шансов у других пенсионеров, малоизвестных», - цитирует ТАСС слова источника.

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в беседе со «Звездой» поделился подробностями всей ситуации. По его словам, поиски Светличной начались раньше, чем поступила заявка на поиск другого человека, поэтому выделенных сил на помощь пропавшему не хватило.

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